На Урале уничтожено восемь тонн абрикосов

15:59 | 27.08.2018

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Сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры, Екатеринбургской таможни и Россельхознадзора обнаружили на территории базы ООО «Урожай» (в помещении, арендуемом ООО «Элитфрут») восемь тонн абрикосов неустановленного происхождения.



По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Владельцу товара назначено наказание в виде штрафа. Продукция уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов Екатеринбурга.