Екатеринбургские музыкальные школы вошли в список лучших по России

15:20 | 27.08.2018

Две детские музыкальные школы Екатеринбурга, № 2 имени М.И. Глинки и № 7 имени С.В. Рахманинова, вошли в список 50-ти лучших школ искусств России.



Конкурс проводится ежегодно Министерством культуры РФ. В этом году екатеринбургские школы посетила федеральная комиссия Института развития образования в сфере культуры и искусства, которая осмотрела здания учреждений, оценила работу педагогов, побывала на открытых уроках и концертах.