Юные уральцы помогли создать проекты по благоустройству Верхней Салды

14:57 | 27.08.2018

vsalde.ru

В Свердловской области завершилась четвертая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». В рамках обучения школьники посетили такие предприятия, как Среднеуральский медеплавильный завод, Центр станочного оборудования «Униматик», Межрегиональный центр компетенций, Ирбитский молочный завод.



Под руководством специалистов ведущих компаний дети разработали проекты, которые будут внедрены на уральских предприятиях. Так, в качестве выпускного экзамена создан портфель проектов развития «Верхняя Салда — город, в котором хочется жить».



«Верхней Салде нужна комфортная среда для жизни. Мы привлекли одаренных детей к созданию проектов, которые помогут преобразить город», — отметила заместитель генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Надежда Тумакова.



Следующая смена «Золотого сечения» стартует 26 октября.