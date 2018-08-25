Автобусы № 5 и 10 изменили маршруты движения в Екатеринбурге

14:46 | 27.08.2018

В Екатеринбурге для оптимизации маршрутной сети изменены схемы движения автобусов № 5 (Восточная — п. Калиновский) и № 10 (Восточная — п. Изоплит).



Как сообщается на сайте Муниципального объединения автобусных предприятий, оба автобуса будут следовать по улицам Восточной, Первомайской, Генеральской, проспекту Ленина, улице Гагарина и далее по маршруту.



При этом остановка «УрФУ» переносится с проспекта Ленина на улицу Гагарина. Также на проспекте Ленина вводится остановка «Автомобильный колледж», а остановка «Генеральская» на улице Первомайской отменяется.