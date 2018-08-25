Роспотребнадзор забраковал 7,4 % молочной продукции в Свердловской области

14:15 | 27.08.2018

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С начала года Роспотребнадзор проверил в Свердловской области 35 тонн молочной продукции. Из них забраковано 2,6 тонны (7,4 %).



«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.



Забракованная продукция изъята из оборота, составлено 147 протоколов об административных правонарушениях, юридические лица оштрафованы на общую сумму более 7,5 миллиона рублей.