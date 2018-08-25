Завтра в Екатеринбурге перекроют улицу Менделеева

13:45 | 27.08.2018

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Завтра, 28 августа, в Екатеринбурге закроют движение по улице Менделеева, на участке от Июльской до Сулимова.



Ограничение связано с ремонтными работами на сетях ОАО «РЖД» в районе дома № 2а по улице Менделеева. Улица будет закрыта до 11 сентября.