В Екатеринбурге объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий

12:58 | 27.08.2018

malldecor.uk

Администрация уральской столицы объявляет конкурс «Новогодний Екатеринбург – 2019». Согласно постановлению, подписанному главой администрации Александром Якобом, все желающие могут попробовать свои силы в творческом состязании на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий и т. д.



Отмечается, что победители получат приятные новогодние подарки. Информация об условиях конкурса и рекомендации будут опубликованы в разделе «Конкурс «Новогоднее оформление – 2019» на Официальном портале Екатеринбурга.