«Ночь кино» в Свердловской области посетили более 26 тысяч человек

25 августа в Свердловской области прошла всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой жители смогли бесплатно посмотреть отечественные киноленты: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.В акции приняли участие более 26,5 тысячи человек. Зрителей принимали на 114 площадках.По данным Свердловского областного фильмофонда, самыми активными стали Асбест, Алапаевск, Полевской, Верхний Тагил, Буланаш, Серов и Первоуральск.