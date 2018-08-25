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12:42 | 27.08.2018
ГАУК СО «ИКЦ»
«Ночь кино» в Свердловской области посетили более 26 тысяч человек
В акции приняли участие более 26,5 тысячи человек. Зрителей принимали на 114 площадках.
По данным Свердловского областного фильмофонда, самыми активными стали Асбест, Алапаевск, Полевской, Верхний Тагил, Буланаш, Серов и Первоуральск.
© «Вечерние Ведомости»
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