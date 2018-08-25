Житель Краснотурьинска получил 11 лет за контрабанду наркотиков из Китая

12:26 | 27.08.2018

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49-летний житель Краснотурьинска Олег Плотников осужден на 11 лет строгого режима за контрабанду наркотиков и приготовление к их сбыту.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году обвиняемый заказал в Китайской Народной Республике 149,4 грамма вещества, являющегося производным наркотическим средством.



Уралец не дождался посылки и сделал повторный заказ. Мужчину задержали после поступления отправления в почтовое отделение.



Было возбуждено уголовное дело, по результатам рассмотрения которого свердловчанин признан виновным в контрабанде наркотиков.