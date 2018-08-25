Евгений Куйвашев встретился с Сергеем Носовым в Магадане

Делегация Свердловской области находится с рабочим визитом в Магаданской области. В ее составе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и другие.Целью визита является расширение сотрудничества двух регионов.- Визит свердловской делегации в Магадан и сегодняшняя наша встреча с вами, Евгений Владимирович, очень важны для нашего региона. Сегодня мы обсуждаем взаимоотношения во всех сферах нашей жизни: социально-экономической, промышленной, культурной. Опыт Свердловской области для нас очень много значит, - отметил врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.Сейчас Свердловская область поставляет для Магадана инструменты и медицинское оборудование. Из Магаданской области на Урал привозится рыбная продукция.