На Уктусе нашли двух девушек: одна погибла, вторая госпитализирована

11:50 | 27.08.2018

«Комсомольская правда – Урал»

На склоне горы Уктус в Екатеринбурге обнаружены две девушки с травмами криминального характера.



Как сообщают СМИ, одна из пострадавших (29 лет) погибла, у нее зафиксированы черепно-мозговая травма и травма позвоночника. Вторая девушка (28 лет) госпитализирована с травмой головы.



В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.