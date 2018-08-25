В Новоуральске завели дело на директора санатория, не платившего зарплату сотрудникам

11:20 | 27.08.2018

regnum.ru

В Новоуральске директора ООО «Управляющая компания «Санаторий Зеленый мыс» обвиняют в невыплате заработной платы. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор не платила зарплату 96 сотрудникам санатория в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Задолженность составляет более 5,5 млн рублей.



По данным следствия, директор направляла деньги на другие нужды организации, в том числе на оплату услуг контрагентов.