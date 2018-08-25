Сергею Носову вручили знак почетного гражданина Нижнего Тагила

10:58 | 27.08.2018

Фото: magadangorod.ru

Временно исполняющий полномочия главы города Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил бывшему мэру города, а ныне врио главы Магаданской области Сергею Носову наградную ленту и знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил».



Церемония вручения состоялась в рамках визита Владислава Пинаева в Магадан. Сегодня там проходит совещание по развитию сотрудничества Магаданской и Свердловской областей.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области.