Разработку УрФУ — «канатоход» для диагностики ЛЭП — внедрят в Дубае

10:42 | 27.08.2018

пресс-служба УрФУ

Разработка Уральского федерального университета, не имеющая аналогов в мире, — «канатоход» для диагностики линий электропередачи — будет внедрена в государственной энергетической компании, обеспечивающей электро- и водоснабжение в Дубае. Тестирование пройдет в середине сентября.



Напомним, что система «канатоход» позволяет дистанционно определять места возможных повреждений на линиях электропередачи, что снижает время диагностики более чем в десять раз.



Как рассказали в пресс-службе УрФУ, внедрение разработки на отечественном и мировом рынках будет обсуждаться на XV Уральском молодежном энергетическом форуме «Россия. Энергетика. Человек. Выбор пути» (22–28 сентября).