Екатеринбуржцы могут сдать излишки урожая в зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке объявили традиционную осеннюю акцию по приему от населения излишков урожая: жители могут принести для животных яблоки, ягоду, кабачки, тыквы и ботву.«Животные Екатеринбургского зоопарка с удовольствием помогут садоводам справиться с излишками урожая. Сладкие яблоки очень любят медведи, ягоды мы замораживаем для птиц, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша», — сообщили в зоопарке.Отмечается, что все принесенное должно быть свежим. Оставить угощения для животных можно на служебной проходной со стороны улицы Луначарского с 7:00 до 22:00.