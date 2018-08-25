В Екатеринбурге директора организации осудили за хищение бюджетных средств

09:58 | 27.08.2018

panoramarb.ru

Генеральный директор ООО «П.» осужден в Екатеринбурге за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета директор изготавливал фиктивные документы. Его действиями бюджетной системе Российской Федерации причинен вред на общую сумму 997 тысяч рублей.



В итоге суд назначил гендиректору наказание в виде уголовного штрафа в 470 тысяч рублей.



«Должник был предупрежден о том, что в случае невыплаты уголовного штрафа в установленный срок судебный пристав-исполнитель будет вынужден обратиться в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания (ограничением свободы). Не дожидаясь наступления негативных последствий, должник оплатил задолженность в срок, отведенный для добровольного исполнения», — отметили в пресс-службе УФССП по региону.