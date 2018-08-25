В ДТП на проспекте Космонавтов погиб мотоциклист

Вчера днем на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП: автомобиль Toyota Avensis при развороте не предоставил преимущество мотоциклисту. Транспортные средства столкнулись. 31-летний мотоциклист скончался до прибытия медиков.На место аварии выезжала следственно-оперативная группа.