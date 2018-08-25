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09:18 | 27.08.2018

Ночью из дома на Малышева эвакуировали 37 человек

Сегодня ночью произошел пожар в жилом доме по адресу улица Малышева, 160. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе 15 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в одной из квартир на восьмом этаже повреждено имущество на площади 10 кв. м. Людей в квартире не было, только домашние животные. Огнеборцам удалось спасти собаку, кот погиб.

Ночью из дома на Малышева эвакуировали 37 человек


По словам соседей, пожар устроил родственник хозяйки квартиры. Причиной стала ссора. Мужчина пытался скрыться, но был задержан. Сейчас с ним разбирается полиция, передает «СОВА».

— Предполагаемый поджигатель задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный ОВД для разбирательства. Его личность установлена — это ранее судимый гражданин 1951 года рождения. По имеющимся сведениям, около двух месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой. По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ночью из дома на Малышева эвакуировали 37 человек

Ночью из дома на Малышева эвакуировали 37 человек

© «Вечерние Ведомости»

 


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