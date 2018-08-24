Развлечение не для садоводов: на форуме «Армия-2018» в Свердловской области яблоко разрезали стволом танка

18:50 | 26.08.2018

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

На полигоне «Свердловский» продолжается работа Международного военно-технического форума «Армия-2018». Сегодня танковая пехота разрезала яблоко штык-ножом, прикреплённым к стволу боевой машины. Трюк оценили даже командиры.



Затем вместо ножа к стволу танка прикрепили маркер, которым солдаты на холсте вывели наименование полка, передаёт пресс-служба Центрального военного округа.



Напомним, все дни работы международного армейского форума сопровождались эксцентричными, но познавательными событиями. Так, накануне здесь удивляли показательным захватом террористов с разыгрыванием сценки и уточнением всех деталей и форс-мажоров и танковой засадой.