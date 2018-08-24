В поликлинике Свердловской области медсестру уволили за отказ работать уборщицей

16:56 | 26.08.2018

tribuna.nad.ru

Главврач центральной районной больницы села Байкалово в Свердловской области уволило медсестру, которая отказалась переводиться на должность уборщицы служебных помещений. За женщину вступилась прокуратура.



«Изменение наименования должности работника на иную произведено без изменения организационных или технологических условий труда», - объяснили в прокуратуре Свердловской области. Это означает, что, когда начальство просило медсестру перейти на должность поломойщицы, повышать ей зарплату за грязную работу не предполагалось. Трудовые часы, соответственно, тоже должны были остаться без изменений.



Женщине повезло, что прокуратура встала на её сторону. По делу принято решение о восстановлении женщины на работе.



Главный врач уже подписал приказ, так что женщина снова работает медицинской сестрой в детском отделении.