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16:19 | 26.08.2018

Фото: Вентпром

Артемовский машзавод «Вентпром» заявил иск о банкротстве бывшего совладельца предприятия

АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» – единственный в РФ производитель вентиляторов для шахт, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о банкротстве ООО «Гросс», компании, которая ранее пыталась взыскать с предприятия 2,1 млрд. рублей. Сумма исковых требований составляет 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Данная сумма сформировалась в связи с определением Арбитражного суда Свердловской области от 26 января 2018 года, согласно которому было частично удовлетворено заявление АО «АМЗ «Вентпром» о взыскании судебных расходов с ООО «Гросс» по делу о тех самых 2,1 млрд. рублей.

Напомним, что в 2016 году ООО «Гросс» (в 2000-х годах контролировало 50% акций завода «Венкон», пережившего рейдерский захват и банкротство, в ходе которого появился «Вентпром») обратилось в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании свыше 2 млрд. руб. с АО «Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" в качестве компенсации убытков и упущенной выгоды. Арбитражный процесс длился более года, и сопровождался взаимными обвинениями сторон посредством СМИ, а также обращением сотрудников завода (на предприятии работает 500 человек) к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти градообразующее предприятие в Артемовском, которое в связи иском оказалось на грани закрытия. Судебные процессы «Гросс» проиграл».

Согласно другому судебному разбирательству в настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации ООО «Гросс» как юридического лица.

© «Вечерние Ведомости»

 


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