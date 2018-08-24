Полиция нашла невьянского беспредельщика, который накануне сбил пенсионера-велосипедиста насмерть

15:57 | 26.08.2018

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В субботу, 25 августа, в Невьянске 24-летний водитель отечественного автомобиля сбил пенсионера-велосипедиста. От полученных травм пожилой мужчина скончался.



Безапелляционный виновник аварии – молодой автомобилист. Именно в том месте, где по транспортной дороге на велосипеде двигался пенсионер, парень вывернул на встречную полосу. Сбив мужчину, он скрылся с места преступления. Машину бросил в трёх километрах от места преступления. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.



Однако в тот же день, через несколько часов после инцидента, полиция задержала злоумышленника. А вот с личностью пенсионера всё сложнее. На момент гибели у него с собой не оказалось документов. Известно только, что на вид ему 60-65 лет и он был одет в болоньевую куртку, штаны и кепку черного цвета.



По итогам проводимой сыщиками проверки будет принято процессуальное решение.