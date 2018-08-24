В ближайшие дни на Среднем Урале может похолодать до минус 2 градусов

15:24 | 26.08.2018

momenty.org

В Свердловской области ночью и утром 27-28 августа ожидаются первые за это лето сильные заморозки. В эти два дня на поверхности почвы будет от 0 до минус 2 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.



Также ведомство уточняет, что такое сильное понижение температуры вероятнее всего в горах и низинах.



Днем синоптики прогнозируют до +23 градусов при северном ветре до 8 метров в секунду.



В связи с этим ФКУ «Уралуправтодор» выступил с обращением к автомобилистам с просьбой учитывать метеорологические условия и быть аккуратными на дорогах.