ДТП на химмашеской развязке над Кольцовским трактом привело пять человек на больничную койку

Сегодня утром в Екатеринбурге на химмашеской развязке над Кольцовским трактом произошла серьёзная авария.Водитель автомобиля «Fiat» двигавшийся со стороны улицы Чистой в сторону улицы Альпинистов при спуске с моста через Кольцовский тракт решил развернуться. Как видно на фотографиях, сделать это он решил через сплошную линию. Это стало полной неожиданностью для женщины, водителя отечественного ВАЗа, двигавшейся в попутном направлении, и она на полном ходу протаранила детище итальянского автопрома.В результате ДТП водители автомобилей и три пассажирки ВАЗа с травмами различной степени тяжести были доставлены в ГКБ № 36.Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга призывает всех водителей быть внимательнее и убеждаться в безопасности выполняемых манёвров, и тем более не нарушать правил дорожного движения.