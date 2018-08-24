На афишу концерта британской рок-группы попала екатеринбургская недостроенная телебашня

14:18 | 26.08.2018

Фото: Instagram ShadowParty

На свои сентябрьские концерты британская рок-группа ShadowParty заманивает фанатов обломком недостроенной телебашни, которую снесли в Екатеринбурге в марте этого года. «Рваный» бетонный кусок с торчащей арматурой приглашает британцев познакомиться с новым альбомом группы.



«Наш британский тур начинается в сентябре. Не можем дождаться, чтобы поделиться альбомом с вами всеми!» — написано на афише ShadowParty. Концерты, на которые призывает екатеринбургский артефакт, пройдут в Лондоне, Лидсе, Манчестере, Бирмингеме и Эксетере.



ShadowParty состоит из музыкантов New Order, Devo и Verve. Дебютную пластинку коллектив выпустил в июле 2018 года. В составе Josh Hager (гитарист и клавишник Devo), Jeff Friedl (барабанщик Devo) и Tom Chapman (басист New Order) и Nick McCabe(гитарист Verve). Британские СМИ по праву окрестили ShadowParty супергруппой, то есть коллективом, который создали известные музыканты, покинув общепризнанные бэнды. О себе музыканты говорят так: «Группа, объединенная довольно необычным обстоятельством, каждый член — последнее дополнение к коллективу».



Отметим, что башни — снесённые и уцелевшие – на афишах ShadowParty появляются регулярно.

