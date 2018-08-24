В Екатеринбурге из-за загоревшегося балкона эвакуировали жителей 9-ти этажного дома

13:32 | 26.08.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром, в 07:14, поступило сообщение о пожаре в переулке Дизельном в Екатеринбурге. Там произошло возгорание на балконе квартиры расположенной на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома.



Прибывшими на место ЧП пожарными по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек, в том числе 3 детей. Звеном газодымозащитной службы, также по лестничным маршам, с применением масок «Самоспасатель» спасены 4 человека.



В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 07:33 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 08:13.



В результате возгорания на площади 5 кв. м. повреждено домашнее имущество, находившееся на балконе квартиры. Жертв и пострадавших нет.