Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 августа 2018 года

12:54 | 26.08.2018

За прошедшие сутки с 08:00 25.08.2018 до 08:00 26.08.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 108 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 67 противоправных деяний. Из них одно убийство, один факт причинения тяжкого вреда здоровью, 23 кражи чужого имущества, в том числе 4 квартирные, факт неправомерного завладения автотранспортом, пять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП, в которых 2 человека погибли, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 77 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 46 670 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 742 сотрудника полиции, 8 сотрудников Росгвардии, 142 представителя частных охранных предприятий, 42 члена добровольных народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.