В Екатеринбурге огонь уничтожил отечественный ВАЗ и повредил два элитных внедорожника

Сегодня утром на улице Ломоносова в Екатеринбурге сгорел автомобиль, ещё два получили повреждения.Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт МЧС в 08:26. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, которые ликвидировали возгорание в течение 2-х минут. Однако огонь успел повеселиться, в результате пожара сгорел автомобиль ВАЗ-2105, а вот у стоящих рядом внедорожников «Toyota Land Cruiser Prado» и «Range Rover» огонь повредил лакокрасочное покрытие и пластиковые детали кузовов.