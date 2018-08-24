В Екатеринбурге утром загорелся «Гринвич». Эвакуировано 500 человек

Сегодня утром в самом крупном торгово-развлекательном центре Екатеринбурга произошел пожар. Сообщение о возгорании в ТРЦ «Гринвич» поступило в 09:16, практически за час до его открытия. Тем не менее, из здания были эвакуированы 500 человек.Как отметили в ГУ МЧС по Свердловской области, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, и система оповещения о пожаре, что позволило своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей.Прибывшие по вызову пожарные и персонал ТРЦ произвели эвакуацию людей из опасной зоны.Возгорание было потушено, в течение 14 минут. На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники, 64 человека личного состава, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, устанавливая истинную причину возгорания. По предварительной информации, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на 3-м этаже, площадь составила 10 погонных метров.Стоит отметить, что после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли более 60 человек, большинство из которых были дети, к подобным ЧП в России относятся с особым вниманием. Весной текущего года во всех торговых центрах страны прошли проверки, по итогам которых некоторые ТРЦ оказались закрытыми в связи с нарушениями пожарной безопасности.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.