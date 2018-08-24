В Екатеринбурге освятили храм, который реставрировали целых 10 лет

11:30 | 26.08.2018

Фото: Е1

Сегодня в 9 утра митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил храм в честь иконы Божией Матери в уральской столице. 10 лет храм находился на реставрации, но с сегодняшнего дня в нём можно будет проводить богослужения.



Освящение обновлённого храма, который выполнен в древневизантийском стиле, приурочено к празднику Преображения Господня. Отметим, что храм в честь иконы Божией Матери имеет мраморный иконостас, дубовые ставни, стасидии (кресла), а высота купола достигает 21 метра.



Этот храм был построен почти 200 лет назад – в 1832 году. Он с ещё двумя постройками образует восточный фасад новотихвинского монастыря. В советские годы здание приспосабливали и под дом Красной армии, и под клуб. В итоге был снесён купол, алтарь и разрушено всё внутреннее убранство.