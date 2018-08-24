Начало недели в Екатеринбург будет тёплым

10:54 | 26.08.2018

komanda-k.ru

Начало новой недели в Екатеринбурге порадует горожан теплом. Несмотря на сильный северный ветер, столбики термометров будут показывать 18-20 градусов тепла.



Конец этой недели не сильно отличается от прогнозов на ближайшие два дня. Так, сегодня в уральской столице ожидается небольшой дождь и северо-восточный ветер с порывами до 13 м/с.



А вот уже в понедельник на улице будет 17-19 градусов тепла, но уже без дождя. Зато сохранится тенденция холодного ветра – он придёт с севера и будет дуть до 8 м/с.



28 августа, во вторник, днём ожидается до плюс 18-20 градусов тепла.

