Пассажиры автобусного рейса Уфа – Екатеринбург всю ночь провели на трассе из-за неисправного автобуса

10:35 | 26.08.2018

18.rodina.news

Пассажиры рейсового автобуса Уфа – Екатеринбург вынуждены были 8 часов провести на окружённой лесом трассе из-за неисправной поломки автобуса. Треть пассажиров – дети.



На границе Челябинской области и Башкирии автобус встал вчера в 23.00. 40 минут водитель транспорта не мог рассказать пассажирам, что автобус больше не может продолжать движение. Ещё продолжительное время он голосовал автобусы и автомобили, которые могли бы довезти пассажиров в Екатеринбург вовремя. Разумеется, ни в одном транспорте не нашлось столько места для лишних попутчиков.



Автобус из Уфы на помощь застрявшим также не отправили, объяснив это тем, что данный рейс реализует только Екатеринбург. Поэтому 8 ночных часов пассажиры застрявшего автобуса провели на свежем воздухе.



Только к утру до них добрался новый автобус. Сейчас он везёт пассажиров в Екатеринбург.

