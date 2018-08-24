Унитазы с системой анти-всплеск: в мэрии Екатеринбурга поменяют сантехнику за 83 миллиона рублей

10:15 | 26.08.2018

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В здании администрации Екатеринбурга скоро начнётся ремонт на четвёртом и пятом этажах. Всего за два этажа, в которых отремонтируют вентиляцию и сантехнику, мэрия готова отдать 83 миллиона рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте Госзакупок.



Согласно документу, за эти деньги подрядчик должен поменять всю вентиляцию на указанных этажах, а также обновить сантехнику, системы отопления, электроснабжения, освещения, пожарной и охранной сигнализации. В документации чётко прописан перечень основных материалов, которые должны быть использованы в рамках ремонта, вплоть до выключателей и сантехники. В частности, унитазы в мэрии должны быть оборудованы системой смыва с двумя кнопками и системой анти-всплеск.



Все работы будут завершены через два года: объект должен быть сдан до 15 сентября 2020 года.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября, а сами торги пройдут 17 сентября. Финансирование работы будет осуществляться из местного бюджета.