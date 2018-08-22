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15:19 | 25.08.2018

Фото: Правда УрФО

Самолёт «Уральских авиалиний» сел по ошибке на строящуюся полосу в Улан-Удэ

Сегодня, 25 августа, самолёт компании «Уральские авиалинии» направлявшийся из Москвы в Иркутск, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а в Иркутске был сильный туман, был перенаправлен в аэропорт Улан-Удэ. При совершении посадки в Улан-Удэ, пилот воздушного судна «промахнулся» и посадил самолёт не на рабочую, а на строящуюся рядом взлётно-посадочную полосу.

«Рейс U6 105, следовавший по маршруту Москва — Иркутск, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Иркутска был направлен на запасной аэродром Улан-Удэ, где совершил посадку на неназначенную взлётно-посадочную полосу. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Повреждений воздушное судно не получило. В настоящий момент по данному факту проводится расследование», — прокомментировали происшествие в «Уральских авиалиниях», добавив, что полоса была подсвечена и практически полностью готова к эксплуатации.

Для того чтобы пассажиры смогли попасть в пункт назначения авиакомпания отправила в Улан-Удэ резервный борт.

Прокомментировали происшествие и в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте: «По предварительным данным, при посадке пилот перепутал взлётно-посадочную полосу и посадил судно. Посадил благополучно, никто не пострадал. Полоса была закрыта на ремонт, но с ней всё было в порядке. По данному факту Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте проводит доследственную проверку».

Отмечается, что проверять будут не только действия пилота, но и действия диспетчеров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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