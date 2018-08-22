В Богдановиче в результате ДТП погиб президент местного рок-клуба «Реактор»

Фото: Страница рок-клуба «Реактор»/«ВКонтакте»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сегодня, 25 августа, в 06:15 в городе Богданович на улице Кунавина произошло ДТП, в котором погиб один человек.По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Мерседес при движении по улице Кунавина не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.В результате ДТП пассажир, мужчина 1981 года рождения, скончался до прибытия скорой помощи.По сообщениям в соцсетях жителей Богдановича, погибший – президент местного рок-клуба «Реактор» Алексей Мастерских. На его странице «ВКонтакте» знакомые выражают соболезнования, а буквально два дня назад, 23 августа, они поздравляли Алексея с днём рождения.На странице рок-клуба «Реактор» во «ВКонтакте», друг Алексея Мастерских, Евгений Ожинков написал: «Дорогие друзья и не безразличные люди к судьбе фронтмэна, лидера группы «ТрИ АдА» и рок-клуба «Реактор», Алексея Мастерских, сегодня утром в 06 час. 15 мин. Алексей попал в ДТП и погиб. Наша скорбь не знает границ... Алексея многие знали как «Мастера», он действительно был мастером, мастером добрых дел!»Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.«В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД устанавливают и опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося, выясняют причины и условия данного ДТП. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», - прокомментировал резонансную аварию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.