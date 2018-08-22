В Свердловской области из-за заболевшей уборщицы роддома на туберкулёз проверят 240 новорожденных

13:10 | 25.08.2018

Фото: novostipmr.com

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура города Краснотурьинска начала проверка по факту обнаружения у санитарки городского роддома туберкулёза в открытой форме.



Болезнь сотрудницы выявили во время планового медицинского осмотра, сразу же после этого заболевшая женщина была отстранена от работы. В ведомстве также заявили, что определено 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование. Пока фактов распространения заболевания не выявлено.



В настоящее время в родильном доме проведена генеральная дезинфекция по противотуберкулезному режиму. Все сотрудники медицинского учреждения прошли ещё одно, внеплановое, медицинское обследование. Роддом продолжает работу в обычном режиме.



В ходе проводящейся проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдения законодательства о профилактике туберкулеза. Будет установлено, соблюдалось ли медицинским учреждением требование о необходимости периодически проводить медицинский осмотр работников, и своевременно ли были проведены мероприятия, направленные на недопущение распространения опасного инфекционного заболевания.



После проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.