Старейшие мосты Екатеринбурга ожидает доскональная проверка на прочность

«Каменный мост» на Малышева. Фото: Википедия

«Царский мост» на Декабристов. Фото: ural-n.ru

Плотина на реке Ольховка. Фото: Е1.RU

Администрация Екатеринбурга решила проверить старейшие мосты города на прочность, и сейчас ищет организацию, которая сможет это сделать.На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика и условиях, на которых мэрия заключит госконтракт. Так, стартовая цена аукциона составляет 3,6 миллионов рублей, а перед тем, как проверять памятники, организации необходимо будет получить разрешение в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.Организация, которая победит в конкурсе, оценит на прочность старейшие мосты Екатеринбурга. В их число вошли: Малышевский мост, Царский мост (на Декабристов), плотина на реке Ольховка на улице Колмогорова. Вошла в число проверяемых и Плотинка на Ленина, точнее её часть, названная в аукционной документации – «Остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов». Кстати, на её проверку уйдёт большая часть денег, около 2 миллионов рублей.При проведении проверки, эксперты должны будут произвести обмер мостов, вычислить их грузоподъёмность и произвести расчёты её изменений с учётом износа, а также описать динамику развития дефектов и провести испытания.Проверка мостов должна быть выполнена до 18 февраля 2019 года.Не забыли в технической документации к аукциону и про оперативность извещения заказчика в случае обнаружения опасных для эксплуатации изменений в конструкциях мостов.«В случае выявления аварийного технического состояния мостового сооружения или опасных дефектов конструкций мостового сооружения необходимо оперативно информировать (в течение 12 часов) заказчика и органы управления дорожным хозяйством с рекомендациями (в письменном виде по факсу) по оперативному устранению дефектов и режиму эксплуатации сооружения», — говорится в документе.