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11:35 | 25.08.2018

Досрочное голосование на выборах депутатов ЕГД стартует 29 августа

С 29 августа по 8 сентября включительно, будет проходить досрочное голосование на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы. Жители столицы Урала, которые не смогут прийти на избирательные участки 9 сентября, смогут досрочно проголосовать, посетив свою участковую избирательную комиссию.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Екатеринбурга, накануне под руководством главы Администрации города Александра Якоба состоялось совещание по вопросам досрочных выборов на выборах депутатов в городскую думу Екатеринбурга. На совещании присутствовали руководители городской избирательной комиссии, избирательной комиссии Свердловской области, структурных подразделений администрации и других органов, задействованных в подготовке и проведении муниципальных выборов.

Глава городского избиркома Илья Захаров сообщил, что проводится досрочное голосование, будет с 29 августа по 8 сентября включительно, в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а в выходные дни с 10:00 до 14:00. В день знаний, 1 сентября, участковые комиссии будут работать с 16:00 до 20:00.

Также он рассказал о готовности системы избирательных комиссий к досрочному голосованию и мерах борьбы с нарушениями при его проведении, отметив, что у всех, кто захочет проголосовать досрочно, организаторы выборов проверят наличие уважительных причин. Так, избирателю пожелавшему проголосовать досрочно необходимо будет предоставить документы, подтверждающие невозможность прийти на избирательный участок и принять участие в выборах 9 сентября.

Таким образом, по словам Ильи Захарова, будет выстроен «эффективный барьер для махинаций недобросовестных участников кампании».

Такая позиция Избирательной комиссии Екатеринбурга получила поддержку как руководства областной Избирательной комиссии, так и всех участников совещания, которые в свою очередь рассказали о выполнении комплекса мероприятий по подготовке помещений для голосования, информированию избирателей, охране правопорядка, сообщив о полной готовности к началу процедуры досрочного волеизъявления.

В завершение совещания глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб отметил высокий уровень организации подготовки к предстоящим выборам и подчеркнул, что общей задачей, по-прежнему, является обеспечение комфортных и безопасных условий для голосования, пресечение возможных провокации и нарушений закона.

© «Вечерние Ведомости»

 


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