И в третий раз на нуле: Роспотребнадзор отказал свердловским школьникам в повышении баллов за ЕГЭ по английскому языку

21:00 | 24.08.2018

repeatme.ru

Очередная, третья бумага от Роспобрнадзора по поводу перепроверки итогов ЕГЭ по английскому языку в ряде школ Свердловской области не поставила точку в скандале с заниженными результатами за госэкзамен. Ведомство отказалось повышать баллы за нулевое эссе по английскому языку выпускникам, которые при справедливой проверке могли бы поступить в ВУЗ на бюджет. Причём трижды работы перепроверяли те же умы, поставившие в июне 0 баллов в разделе «сочинения».



По словам учителя высшей категории, преподавателя английского языка нижнетагильской политехнической гимназии Елены Антропянской, ответ ведомства – «это очередная отписка на шести страницах». То же самое педагог написала в своём Facebook. Примечательно, что запрос в Роспотребнадзор подала даже не она и не родители разочарованных школьников, а депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин.



«Самое парадоксальное в том, что перепроверка якобы идет, но силами всё той же Свердловской области. На данный момент перепроверено 47 (!) работ и оснований для повышения баллов не найдено», – добавляет Антропянская.



Вопрос, почему нельзя доверить перепроверку специалистам из других регионов, которые смогли бы непредвзято оценить работы выпускников, так и остаётся открытым. При этом учитель недоумевает: как готовить к ЕГЭ выпускников, если для учителей так и остаётся непонятным, чего же хочет комиссия.



Как сообщалось ранее, поводом для скандала стали необоснованно заниженные результаты за эссе по английскому языку на госэкзаменах в этом году. В июне 234 учащихся по всей Свердловской области обратились с апелляциями в конфликтную комиссию после того, как получили 0 из 14 возможных баллов за эссе. Такой низкий результат обусловлен якобы тем, что они не придерживались некоего конкретного набора слов, употребляя синонимы. Родители выпускников обвинили Федеральную предметную комиссию и разработчиков ЕГЭ по иностранному языку в умышленном занижении баллов и обратились к президенту. После рассмотрения вопроса Роспобрнадзором только 1/20 работ пересмотрели. Их всего 11. По семи из них баллы повысили, но только 4 работы выпускников удостоились повышения баллов по эссе.