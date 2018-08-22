Старые песни о главном: «Почта России» в Екатеринбурге дала сбой

20:12 | 24.08.2018

m.pikabu.ru

Из разных отделений «Почти России» в Екатеринбурге приходят жалобы о невозможности отправки и получения писем. Горожанам, решившим сегодня отправить корреспонденцию, приходилось стоять в очередях по полтора часа. Иногда с нулевым результатом.



«Полтора часа и наша почта?! Это миг между прошлым и будущим»; «Система по отправке писем и посылок зависает постоянно, не первый и не в последний раз»; «Это может повлечь убытки, которые вряд ли кто возместит», — пишут недовольные екатеринбуржцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Однако в пресс-службе «Почты России» на жалобы екатеринбуржцев отреагировали спокойно и даже заверили: поломка была не столь серьёзной.



«Сегодня в нескольких отделениях связи Екатеринбурга произошел временный технический сбой, он был оперативно устранен сотрудниками филиала. Сейчас услуги оказываются в полном объеме во всех отделениях региона, — сообщили в пресс-службе государственного предприятия. – По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-2005-888».