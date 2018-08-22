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19:57 | 24.08.2018

Заседание иницативной группы

Избирком запустил процедуру отставки главы Каменского района

Сегодня, 24 августа, Каменская районная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по проведению голосования по отзыву главы Каменского городского округа Сергея Белоусова. Председателем инициативной группы выступил общественник и юрист Сергей Барсуков.

Избирком запустил процедуру отставки главы Каменского района


С требованием отставки главы Каменского района жители начали выступать еще зимой 2018 года, когда в период с 23 января по 9 февраля произошло 12 аварий на сетях теплоснабжения, в результате чего жители поселков Мартюш, Колчедан и Сосновское остались без тепла. После вмешательства депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, вставшего на защиту сельчан и прокуратуры, аварии были устранены.

В мае каменцы вышли на одиночные пикеты с требованием отставки Белоусова. Одним из основных аргументов пикетчиков послужили многочисленные проблемы в сфере ЖКХ: общая изношенность коммунальных сетей муниципалитета составляет уже 70 %, отсюда ставшие уже традиционными аварии с отключением теплоснабжения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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