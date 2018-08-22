Ждут студентов: в Екатеринбурге перед началом учебного года аренда квартир возросла на 10 %

19:43 | 24.08.2018

xoroshiy.ru

К началу нового учебного года стоимость съёма квартир в Екатеринбурге возросла на 10 %. Теперь аренда скромной «двушки» не в центре города стоит в среднем 21 тысячу рублей.



Как подсчитали аналитики сайта по подбору недвижимости N1, стоимость аренды однокомнатной квартиры немногим ниже двухкомнатной — на 4 тысячи рублей. Так, по данным экспертов, сейчас аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет почти 17 тысяч рублей. Причём эта сумма выше прошлогодней на 5 %. «Двушки», соответственно, можно снять примерно за 21 тысячу рублей. Трёхкомнатное жильё тоже подорожало — пропорционально двухкомнатному. В том числе это связано с засильем элитного жилья в центре города.



За год на рынке недвижимости в уральской столице произошёл существенный рост доли дорогих квартир, предлагаемых в аренду. Руководитель проекта N1 Оксана Сидлецкая уточняет, что сейчас в городе появилось больше жилья стоимостью выше 50 тысяч рублей в месяц.



В целом количество предложений снять квартиру возросло в Юго-Западном районе и на ВИЗе.