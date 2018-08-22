Застройщик из Екатеринбурга, который обманул дольщиков на 150 миллионов рублей, не вернёт им деньги: его признали невменяемым

19:17 | 24.08.2018

stwity.com

Застройщика из Екатеринбурга Владимира Воробьёва, который продал дольщикам несуществующие квартиры и заработал на этом 150 миллионов рублей, признали невменяемым. Это означает, что он не будет возвращать долг десяткам потерпевших.



В настоящее время Орджоникидзевский суд Екатеринбурга рассматривает вопрос о направлении Воробьёва на принудительное лечение. Но обманутых дольщиков, которые просили помощи даже у Владимира Путина, стоя на коленях, такое решение не устраивает. Они считают, что такой вердикт заказной, ведь, действительно, судебное заседание проходило в закрытом режиме.



Как сообщалось ранее, с 2009 года Воробьёв возводил многоквартирные дома на землях под индивидуальное жилищное строительство. За это время ему удалось возвести 27 зданий, часть из которых были признаны незаконными и снесены. Однако в 2013-2014 годах он продолжал продавать несуществующие квартиры.







В феврале прошлого года Воробьёва отправили в колонию строгого режима за мошенничество в строительной сфере. В декабре ему добавили по суду еще 6 месяцев "отсидки" - за незаконное предпринимательство и отмывание денег.



Наивным дольщикам Воробьёв причинил ущерб на общую сумму 150 миллионов рублей.