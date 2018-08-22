Список кандидатов и партий на выборах в городскую думу Екатеринбурга сокращается

18:45 | 24.08.2018

Фото:justmedia.ru

Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга сегодня был снят с выборов список свердловского отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость». Основанием для снятия списка партии с выборов послужило то, что назначение на пост главы регионального отделения депутата Евгения Зяблицева было признано центральным советом партии незаконным, а соответственно все принятые им решения, также являются незаконными.



Сегодня же глава городской избирательной комиссии Илья Захаров сообщил, что в понедельник, 27 августа, будет принято решение о снятии с выборов в думу Екатеринбурга списка партии «Гражданская платформа».



Основанием для такого решения послужил повальный отзыв своих кандидатур партийцами. На сегодняшний день более 50% участников списка партии «Гражданская платформа» — 27 человек — отозвали свои кандидатуры и отказались от дальнейшей предвыборной гонки.



Таким образом, если в понедельник список «Гражданской платформы» будет снят с выборов, количество участвующих в них партий сократится до числа парламентских партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, проредит список «парламентариев» лишь непарламентское «Яблоко».



Напомним, что сегодня Свердловский областной суд отменил регистрацию на выборах кандидата по одномандатному округу № 9 Юлии Михалковой, а Чкаловский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами Романа Евдокимова, представляющего партию «Яблоко», о том, что 40 подписей в поддержку Александра Смолина являются недостоверными и отменил регистрацию последнего, сняв его с выборов.