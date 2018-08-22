Екатеринбургский депутат подал иск в суд за то, что его сравнили с контрацептивом

18:31 | 24.08.2018

avtoinsider.com

Депутат Екатеринбургской гордумы от КПРФ Евгений Боровик обратился в прокуратуру с жалобой на местного PR-специалиста за то, что тот в соцсетях сравнил его с контрацептивом. В настоящее время прокуратура решает, кто виноват: депутат, который на своей странице в Facebook оскорбил ВИЧ-инфецированную, или предприниматель Платон Маматов, который назвал коммуниста обсценной альтернативой контрацептива.

Конфликт в социальных сетях между Боровиком и Маматовым начался ещё два месяца назад. В дискуссии коммунист оскорбил ВИЧ-диссидентку, чья дочь погибла из-за отсутствия нормального лечения.



«Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась неизвестно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать», — написал депутат.



На красноречивое оскорбление Боровика незамедлительно отреагировал Маматов, назвав его «скучным и предсказуемым г*нд*ном» (отредактировано, – прим. «ВВ»). В ответ на это депутат стал угрожать оппоненту физической расправой. При этом он предположил, что Маматов будет «по прокуратурам бегать и скулить». Однако в правоохранительные органы обратился вовсе не PR-специалист – вскоре Боровик потребовал возбудить против Маматова уголовное дело.



Сейчас прокуратура продлила срок экспертизы по административному делу по статье «Оскорбление с привлечением средств массовой информации» до сентября. Но вот уже почти два месяца эксперты не могут решить, как расценивать сравнение депутата с контрацептивом. Проблема в том, что официально Facebook не признан СМИ.



Между тем Евгений Боровик уже не впервые становится участником громких скандалов. Ранее СМИ сообщали, что депутат выкладывал в интернет интимное видео с участием его бывшей девушки в качестве мести. Также коммунист совершал попытку отстоять свои права в туалете областной думы – там он подрался с коллегой. Но и это не последний пункт в послужном списке конфузов депутата. 60 тысяч рублей Боровик пообещал тому, кто придумает самое лучшее оскорбление в адрес кандидата в президенты России Ксении Собчак.