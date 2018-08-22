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17:53 | 24.08.2018
spletnik.ru
Облсуд снял с выборов Юлию Михалкову
Напомним, что иск об отмене регистрации подал соперник Михалковой по Ленинскому одномандатному округу № 9, кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов. После отмены регистрации в качестве кандидата Ленинским районным судом Юлия Михалкова обжаловала это решение в облсуде.
© «Вечерние Ведомости»
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