Облсуд снял с выборов Юлию Михалкову

17:53 | 24.08.2018

spletnik.ru

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о снятии с выборов в гордуму актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Причиной стали ошибки в данных граждан, поставивших подписи в поддержку актрисы. 35 из 323 подписей признаны недействительными.



Напомним, что иск об отмене регистрации подал соперник Михалковой по Ленинскому одномандатному округу № 9, кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов. После отмены регистрации в качестве кандидата Ленинским районным судом Юлия Михалкова обжаловала это решение в облсуде.