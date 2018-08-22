Цифровые технологии и рок-академия: Евгений Куйвашев обсудил с общественностью планы по развитию Екатеринбурга

Сегодня, 24 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в Ельцин-центре встречу с представителями различных сфер жизни Екатеринбурга. Обсуждались планы по развитию города.По словам участников встречи, уже сейчас город преобразился благодаря проведению чемпионата мира по футболу и таких мероприятий, как «Ночь музыки» и фестиваль музыкальных фильмов.«Вечером идешь по центру Екатеринбурга: здесь музыка играет, там танцуют. Ощущение, что идешь по Карлову мосту или по центру Рима! Город стал европейским», — поделился заместитель генерального директора Театра музыкальной комедии Изольд Лейфель.Глава региона отметил, что в ближайшие годы драйвером развития Екатеринбурга станут такие проекты, как подготовка к празднованию 300-летия, продвижение заявки на ЭКСПО-2025, выполнение нового майского указа президента, а также региональная программа «Пятилетка развития».Представители общественности внесли свои предложения по развитию уральской столицы.Так, Изольд Лейфель считает, что городу не хватает многофункциональных концертных залов и культурно-образовательных комплексов. Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин предлагает открыть в Екатеринбурге рок-академию, где будут обучать рок-музыке, инновационный детский театр и школу мюзикла. Первый проректор УрФУ Сергей Кортов заявил о необходимости развития цифровых технологий.«Практика показывает, что людей не интересует, что уже было сделано. Волнует всегда, что будет сделано. Все ваши предложения важны. Сегодня я совершенно четко понимаю, что перед собой надо ставить самые амбициозные задачи во всех областях, которые мы обсудили. И для их реализации подбирать исключительно компетентную команду. Уверен, что мы с вами справимся», — отметил в конце встречи Евгений Куйвашев.