В Свердловской области утвердили концепцию развития образования до 2035 года

16:17 | 24.08.2018

ugra-tv.ru

Сегодня на заседании Совета стратегического развития утвердили концепцию развития образования на территории Свердловской области до 2035 года.



Концепцию разработал экспертный совет регионального Минобра совместно с представителями научного сообщества, бизнеса и СМИ. Она предусматривает создание современной образовательной среды, подготовку высококвалифицированных кадров, доступность дополнительного образования и другое.



«Основные задачи концепции - повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников, создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, развитие на основе лучших практик системы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности», - отмечает первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева.