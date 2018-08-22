Суд определился с датой вынесения приговора по делу «очкарика» и спортсмена-мажора

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Также в ходе сегодняшнего заседания Владислав Рябухин выступил с последним словом, в ходе которого отмел «национальный подтекст» конфликта и не стал признавать свою вину.
Не исключено, что судья Сергей Савинов примет решение о переквалификации уголовного дела (сейчас 60-килограммовый Владислав Рябухин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 100-килограммовому мажору Саргизу Арутюняну) с ч. 1 ст. 111 УК РФ на ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), санкция которой не предусматривает реального лишения свободы.
Адвокат Сергей Колосовский считает, что его подзащитный невиновен и Владислава Рябухина необходимо оправдать.
Напомним, что события, которые легли в основу уголовного дела, произошли летом 2017 года. В ночь с 1 на 2 июля во дворе дома № 16 на улице Менделеева между собой повздорили две группы молодых людей — трое местных парней и несколько физически крепких выходцев из Закавказья. Несмотря на то, что драку затеяла вторая сторона (мнение обвиняемых), двум екатеринбуржцам грозит реальное лишение свободы. Подробнее об этой истории мы ранее рассказывали (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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