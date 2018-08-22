Администрацию Первоуральска через суд заставят построить дорогу до детского лагеря

15:17 | 24.08.2018

politeka.net

Первоуральский городской суд и Свердловский областной суд удовлетворили требования прокуратуры и обязали администрацию городского округа Первоуральск построить автомобильную дорогу до детского оздоровительного лагеря имени А. Гайдара.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что к МАУ «Детский оздоровительный лагерь имени А. Гайдара» существует проезд, представляющий собой полосу земельного участка, по которому возможно движение транспортных средств. Дорога не отвечает требованиям ГОСТа и не приспособлена для безопасного движения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства ГО Первоуральск совместно с ГИБДД уже провело обследование участка дороги.